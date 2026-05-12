Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında duygusal anlamda yaşadığın kopuşlar kalbinde ferahlık yaratarak özgürlüğünü ilan etmeni sağlayabilir. İlişkin varsa beraberliğindeki ciddiyeti sorgulayıp sınırlarını netleştirerek beklentilerini tavizsizce dile getirmen bağınızı daha sağlıklı kılacaktır. Kendi değerini merkeze koyduğun cesur adımlar atmalısın.

Tabii eğer bekarsan, seni yoran flörtleri tamamen görmezden gelme kararı alıp telefonunu kapatarak kendi bağımsızlığını kutlayabilirsin. Kendi kurallarını koyduğun yepyeni düzende sahici ve samimi sevdalara yer açacaksın. Kalbini sadece hak eden insanlara sunman ruhuna şifa olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…