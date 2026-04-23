Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Nisan Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs’ün İkizler burcuna geçişiyle beraber zihinsel yoğunluğun fiziksel yorgunluğunu tetikleyebilir. Aynı anda çok fazla şeyi düşünmek ve planlamak sinir sistemini zorlayabileceği için gün içinde dinlenmeye mutlaka vakit ayırmalısın. Zihnini boşaltacak kısa molalar vermek genel sağlığını koruman için kritik bir önem taşıyor.

Uyku düzenindeki ufak değişimler bile gün içindeki performansını doğrudan etkileyebilir. Akşam saatlerinde teknolojik cihazlardan uzaklaşarak ruhunu dinlendirmek enerjini dengelemen için yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…