article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Boğa Burcu chevron-right-grey Kasım Boğa Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Ayın başında yedinci evde bulunan retro Merkür ortaklarla yapılan ödeme anlaşmalarında eksik bilgi bırakabilir; ayın ortasında ileri harekete dönmesiyle sözleşmeler netleşiyor. Altıncı evinde yön değiştiren Venüs iş yerindeki ücret ve ek mesai konusunda daha uzlaşmacı bir hava getiriyor. Dördüncü evdeki Mars ve Jüpiter ev, tadilat ve aile masraflarını büyütüyor; büyük harcamayı yapmadan önce iki fiyat teklifi al. Güneş'in Jüpiter'le kurduğu gergin açı gereğinden büyük bir taahhüt altına girmene yol açabilir. Ayın sonunda Güneş Yay'a geçerken ortak paralar, kredi ve vergi kalemlerinde düzen kurmana yardım ediyor. İkizler Dolunayı ikinci evinde bir gelir konusunu sonuçlandırıyor. Ay boyunca harcamalarını haftalık küçük kalemlere bölmek bütçeni sakinleştirir. Beklenmedik bir gider için ay başında küçük bir pay ayır.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Ay Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Boğa burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın