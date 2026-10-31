Ayın başında yedinci evde bulunan retro Merkür ortaklarla yapılan ödeme anlaşmalarında eksik bilgi bırakabilir; ayın ortasında ileri harekete dönmesiyle sözleşmeler netleşiyor. Altıncı evinde yön değiştiren Venüs iş yerindeki ücret ve ek mesai konusunda daha uzlaşmacı bir hava getiriyor. Dördüncü evdeki Mars ve Jüpiter ev, tadilat ve aile masraflarını büyütüyor; büyük harcamayı yapmadan önce iki fiyat teklifi al. Güneş'in Jüpiter'le kurduğu gergin açı gereğinden büyük bir taahhüt altına girmene yol açabilir. Ayın sonunda Güneş Yay'a geçerken ortak paralar, kredi ve vergi kalemlerinde düzen kurmana yardım ediyor. İkizler Dolunayı ikinci evinde bir gelir konusunu sonuçlandırıyor. Ay boyunca harcamalarını haftalık küçük kalemlere bölmek bütçeni sakinleştirir. Beklenmedik bir gider için ay başında küçük bir pay ayır.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…