7 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında zihinsel çekicilik ve zekilik daha fazla önem kazanıyor. Belki de sıradan biri, bir anda yaptığı zekice bir şaka ile kalbini hoplatıp seni kendisine hayran bırakabilir.

Özellikle akıllıca ve kıvrak bir espri ya da ilginç ve yaratıcı bir fikir, kalbini çalmak için yeterli olabilir. Bu dönemde aşk hayatında sürprizlere açık olmanı öneriyoruz, çünkü Uranüs'ün beklenmedik ve hızlı enerjisi, her an seni şaşırtabilir. Aşka hazır mısın? Çünkü bu dönemde arzularını ve tutkularını harekete geçirecek, seni derinden etkileyen yakınlaşmalar yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…