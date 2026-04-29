Sevgili Boğa, bugün Ay ve Jüpiter etkisiyle mesleki alanda karşına çıkan bir fırsatın beklediğinden çok daha büyük sonuçlar doğuracağı hissine kapılabilirsin. Söz konusu genişleme potansiyelini doğru yönetmek sana büyük kazançlar sağlar; ancak kontrolü elden bırakmak beraberinde yönetilmesi güç bir yük getirebilir. İş dünyasında dengeli ilerlemek ve imkanlarını şahsi kapasitene göre ölçeklendirmek, başarını kalıcı kılacaktır.

Fırsatları büyütme isteğin seni heyecanlandırsa da her yeni gelişmenin getireceği ek sorumlulukları iyi analiz etmelisin. Profesyonel alanda pasif kalmak yerine ipleri bizzat eline almalı ama hırsının mantığının önüne geçmesine asla izin vermemelisin. Maddi güvenliğini tehlikeye atmadan, adım adım büyümek en sağlıklı yol olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Peki ya aşk? İlgi görme ihtiyacının arttığı, verilen ve alınan duyguların büyüme eğilimi gösterdiği bir gündesin. İlişkisi olan bir Boğa isen, partnerinle arandaki ilgi alışverişinin dozajı artabilir; bahsi geçen durum bağınızı kuvvetlendirirken beklentilerin de kontrolsüz büyümesine yol açabilir. Bekarsan, vakur duruşunu bozmadan çevrenden gelen ilgiyi tartmalı ve sadece geçici heyecanların peşinden gitmemelisin; zira duygusal dünyanda ölçüyü korumak huzurunu daim kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...