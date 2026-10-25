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Boğa Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftayı senin burcunda açan dolunay para konusunda sahip çıkma duygunu güçlendiriyor ve seni haklı bir zam ya da prim talebine yaklaştırıyor. Görüşmeye girmeden önce benzer pozisyonların piyasa ücretini araştırmak elini güçlendirir. Plüton'un Güneş'e kurduğu zorlayıcı açı karşı tarafı sertleştirse bile sen tutarlı bir tonu koru. Venüs altıncı evinde geri giderken öğle yemeği, ulaşım ve kafe gibi küçük harcamaların yıllık toplamı seni şaşırtabilir; evden yemek götürmeyi denemek hem bütçeyi hem sağlığı korur. Merkür geriye giderken mesajla verilen sözleri ekran görüntüsüyle sakla. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesi büyük alışveriş isteğini azaltıyor, hafta sonunda aylık bütçeni yeniden çiz. Küçük de olsa her ay düzenli biriktirmek seni özgür kılar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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