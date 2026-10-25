Sevgili Boğa, haftayı senin burcunda açan dolunay para konusunda sahip çıkma duygunu güçlendiriyor ve seni haklı bir zam ya da prim talebine yaklaştırıyor. Görüşmeye girmeden önce benzer pozisyonların piyasa ücretini araştırmak elini güçlendirir. Plüton'un Güneş'e kurduğu zorlayıcı açı karşı tarafı sertleştirse bile sen tutarlı bir tonu koru. Venüs altıncı evinde geri giderken öğle yemeği, ulaşım ve kafe gibi küçük harcamaların yıllık toplamı seni şaşırtabilir; evden yemek götürmeyi denemek hem bütçeyi hem sağlığı korur. Merkür geriye giderken mesajla verilen sözleri ekran görüntüsüyle sakla. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesi büyük alışveriş isteğini azaltıyor, hafta sonunda aylık bütçeni yeniden çiz. Küçük de olsa her ay düzenli biriktirmek seni özgür kılar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…