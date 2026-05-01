Sevgili Boğa, bugün Merkür ile Neptün'ün uyumlu açısı kariyerinde gizli kalmış durumları sezgisel yollarla fark etmeni sağlıyor. Bir mesai arkadaşının niyeti ya da bir projenin arka planındaki gerçekler bir anda zihnine doğabilir. Gördüğün tablonun tamamını kapsadığından emin olmak şu an zor olsa da sezgilerin seni oldukça kritik bir noktaya taşıyor.

İş hayatındaki belirsizlikleri sadece mantıkla çözmek bugün pek mümkün olmayabilir. Sadece hislerine güvenerek strateji belirlemek yerine parçaları birleştirirken biraz daha gözlemde kalmalısın. Fark ettiğin durumları hemen paylaşmak yerine kendi içinde değerlendirmen profesyonel güvenliğini ve otoriteni koruyacaktır.

Peki ya aşk? Kalbinde yoğun bir aşk hissedebilirsin... Ancak aşkın ya da samimiyetin tam olarak nereye evrileceği henüz çözemeyebilirsin. Bekarsan aniden hissettiğin kuvvetli bir çekim seni şaşırtabilir. Tabii hislerini anlamak ve bu yakınlığın nereye evrileceğini keşfetmek için zaman ihtiyacın olacaktır. Ama eğer bir beraberliğin varsa, partnerinle arandaki ruhsal derinlik artarken; aşkın geleceğini tartmaya başlayabilirsin. Onunla önünü görmek istiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...