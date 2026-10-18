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Boğa Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyerinden gelen gelir ile ortaklık evindeki ödeme beklentileri bu hafta karşı karşıya geliyor; retro Venüs ile Plüton'un karesi gerilimi başlatırken yedinci evinden geçmeye başlayan Güneş sözleşme maddelerini yeniden masaya yatırıyor. Maaş, prim ya da hizmet bedeli konusunu hafta ortasına kadar yazılı netleştirmek mantıklı. Retro dönem devreye girmeden faturalarını, ortak ödemelerini ve belgelerini tamamla. İkinci yarıda yapılacak sözlü bir anlaşmayı mutlaka yazıya dök. Büyük alışverişi bekletmek ve sabit giderlerini tek tabloda toplamak da bütçeni korur. Aidat, kira ve abonelik gibi düzenli ödemelerinin takvimini çıkarmak huzur verir. Küçük bir birikim hedefi koymak ve ani nakit ihtiyacına karşı yedek ayırmak hafta sonunu rahat geçirmeni sağlar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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