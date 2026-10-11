Sevgili Boğa, yöneticin Venüs'ün retroda olması bu hafta para ve değer ilişkisini sorgulatıyor; sahip olduklarının sana gerçekten ne kattığını düşünmek bütçeni korur. Plüton'un ileri harekete dönmesi kariyer evinde gelirini kalıcı biçimde güçlendirecek bir fikri netleştirebilir, zam ya da yeni bir görev konuşmak için hafta ortasını değerlendir. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi konfor ve lüks harcamasını abartmana yol açabilir, sepeti bir gün bekletmek çoğu zaman vazgeçirir. İlk günlerde Ay ortaklarla yapılan para konuşmalarını derinleştiriyor, koşulları yazılı hale getirmek önemli. Hafta sonuna doğru aylık bütçeni tek tabloda toplayıp gereksiz abonelikleri iptal etmek iyi bir kapanış olur. Hesabındaki küçük ama düzenli çıkışları gözden geçirmek de iyi gelir. Alışveriş listesine sadık kalmak harcamanı kontrol altında tutar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…