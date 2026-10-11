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Boğa Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yöneticin Venüs'ün retroda olması bu hafta para ve değer ilişkisini sorgulatıyor; sahip olduklarının sana gerçekten ne kattığını düşünmek bütçeni korur. Plüton'un ileri harekete dönmesi kariyer evinde gelirini kalıcı biçimde güçlendirecek bir fikri netleştirebilir, zam ya da yeni bir görev konuşmak için hafta ortasını değerlendir. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi konfor ve lüks harcamasını abartmana yol açabilir, sepeti bir gün bekletmek çoğu zaman vazgeçirir. İlk günlerde Ay ortaklarla yapılan para konuşmalarını derinleştiriyor, koşulları yazılı hale getirmek önemli. Hafta sonuna doğru aylık bütçeni tek tabloda toplayıp gereksiz abonelikleri iptal etmek iyi bir kapanış olur. Hesabındaki küçük ama düzenli çıkışları gözden geçirmek de iyi gelir. Alışveriş listesine sadık kalmak harcamanı kontrol altında tutar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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