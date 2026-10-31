Ay boyunca on ikinci evinde buluşan Mars ve Jüpiter dinlenme ihtiyacını büyütüyor; ayın ortasında yorgunluk hissedersen kendini zorlama. Üçüncü evindeki geri hareketli Merkür ayın başında bilek, el ve omuzlarda gerginlik bırakabilir; ekran başında mola ver. Ayın ortasında Merkür ileri harekete dönünce bu hassasiyet yumuşuyor. İkinci evinde ileri hareketine dönen Venüs boğaz ve boyun çevresine rahatlık getiriyor. Sekizinci evde konuşlanan Satürn ve Neptün alt karın bölgesinde dolgunluk hissi doğurabilir, sebze ağırlıklı hafif öğünleri seç. Ay sonunda Mars burcuna geçerken enerjin yükseliyor ve sindirim düzenin toparlanıyor. İkizler Dolunayı sinirlerini gerebilir, geceyi erken kapat. Öğünler arasında su içmeyi ihmal etme. Akşam kısa bir yürüyüş sindirimini ve uykunu destekler.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…