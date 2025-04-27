28 Nisan - 4 Mayıs Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta harika haberlerimiz var. Gökyüzündeki tüm gerginliğe rağmen şifa enerjisi seni bulacak! Kendini adeta yeniden doğmuş gibi hissedeceksin, tüm hücrelerin canlanacak ve sağlıkla dolup taşacaksın. Bu dinçliğin ve enerjinin farkına varan herkes seni kıskanacak, emin ol!

Kronikleşmiş sağlık sorunlarınla ilgili bile bu hafta olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Belki de uzun zamandır beklediğin bir çözüm karşına çıkacak ya da iyileşme sürecin hız kazanacak. Şifa enerjilerini kabul et ve gücüne güç kat! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...