22 Nisan Salı Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında önceliğin özgürlük ve bağımsızlık olabilir. Hayatındaki kişi ya da hayatına dahil olacak yeni biri, bireysel alanlarına saygı göstermeli. Bu konuda sınırlarını belirgin bir şekilde belirlemekte özgürsün elbette.

Fakat aşkın bir iş kontratı olmadığını ve ancak kalpten geldiği gibi yaşandığında güzel olduğunu bilmelisin. Zira kendini bu aşka bırakmanın nasıl biraz zararı olabilir ki? Çok sevmekten başka? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…