18 Nisan Cuma Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, kalbini kapatıyorsun ya bazen herkese... İşte bugün de öyle bir gün olabilir. Hatta yalnızlaşıp ıssızlaşabilir, kabuğuna çekilebilirsin sessizce. Zira hedefinde başarı ve profesyonel hayat varken ilgini dağıtmak istemeyebilirsin. Ancak başka hedeflerin olması aşkı yaşamana engel değil. Duygusal ihtiyaçlarına ve sevdiklerine odaklanmak belki de sana çok daha fazla güç verebilir üstelik.

Tam da bu yüzden dinlemelisin kalbinin sesini, Mars'ın etkisinde tüm gözler de üzerindeyken flörte açık olmalı ve gerçek aşkı bulmak için kalbini açmalısın. Hadi bir şans ver ona! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...