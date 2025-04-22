17 Nisan Perşembe Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevili Başak, bugün kalbine söz geçiremeyeceksin! Çoğu zaman her şeyi yönetmek isteyen zihnin kalbinden gelene engel olamamanı sağlayacak. Hatta açıkça söylemeliyiz ki kalpten geliyorsa, sözler dudaklarından öylece dökülecek.

Gizlemek istesen de söylemekten kaçınsan da sevgini saklamaktan vazgeçmeyeceksin! Aşkı kabul edip başına gelecekleri kucaklamanın zamanı geldi. En derin duygularla heyecan verici ve aslında senin pek de alışık olmadığın duygularla kucaklaşacaksın. Çünkü uzun zaman sonra aşkı olduğu gibi yaşayacaksın.

Tüm bunların yanında kalbine söz geçirmek için inat edebilirsin de tabii! Ama şimdiden söyleyelim, bu seçim seni biraz hüzne götürebilir. Bu yüzden alacağın kararlara dikkat etmeli, mutluluğa odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...