19 Nisan Cumartesi Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün belki biraz daha sakin bir gün geçirebilirsin. Bu durumda, odak noktanı belki de ilişkilerine yöneltebilirsin. Ancak, katı düşünceler, hatalı yönlendirmeler ve inatçı tutumlar seni rahatsız edebilir. Eleştirel yaklaşımların, partnerine yönelik olabilir. Dikkatli ol, çünkü bu dönemde aşk hayatında bazı gerginlikler yaşanabilir.

Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle ona öğretmek istediğin şeyler artarken dilin de biraz sivirleşebilir. Anlaşılan iki zıt karakter ya da farklı perspektiflerden bakan aşıklar birbirinizi biraz üzebilir. Ortak bir bakış açısı bulmalı ya da daha sakin ve uzlaşmacı olmaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde, ayrılık çanları çalabilir; bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...