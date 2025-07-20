21 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, haftanın ilk gününde iletişim trafiğin bir hayli yoğunlaşacak. Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu bu durumu tetikleyecek.

Haliyle, aşk hayatında da iletişim her zamankinden daha belirleyici hale gelecek. Duygularını içinde tutmaktan vazgeç ve onları sade ve açık bir şekilde ifade etmeye başla. İlişkindeki anlaşmazlıkları çözme yolunda bu büyük bir adım olabilir. Kendini ifade etmekten çekinme, duygularını açıkça paylaş.

Belki de bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açma şansın olabilir. Unutma, aşkta en önemli şey dürüstlük ve açıklıktır. Hadi ona gerçek seni göster... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…