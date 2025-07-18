19 Temmuz Cumartesi Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün özellikle de yönetici gezegenin Merkür'ün retro hareketinin hayatında nasıl bir etkiye sahip olacağı üzerine konuşacağız. Aşk hayatını altüst eden geçmişten bir yüzün tekrar karşına çıkması olası. Eski bir aşkın, belki de tamamlanmamış bir hikayenin yeniden canlanabileceği bir dönemdesin. Ancak unutma, bu kişiyle yeniden bir araya gelmeden önce, onu neden geride bıraktığını hatırlaman önemli. Belki de bir sebebi vardı ve o sebep hâlâ geçerli olabilir.

Şayet zaten bir ilişkin varsa, küçük kırgınlıkların büyüyebileceği bir döneme giriyorsun. Bu durumda en iyi yol, açık ve net bir iletişim kurmak olacaktır. Unutma, aşkta dürüstlük, denge ve huzur en önemlisidir. Küçük anlaşmazlıkların büyük sorunlara dönüşmesine izin verme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…