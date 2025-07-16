17 Temmuz Perşembe Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, gökyüzünün hareketli çocuğu Merkür, bugün biraz mola veriyor ve durağan bir pozisyon alıyor. Bu durum, burcunun yönetici gezegeni olan Merkür'ün, senin üzerinde doğrudan ve güçlü bir etki yaratması anlamına geliyor.

İşte tam da bu noktada hayatında aşk rüzgarları eserken, sevdiğin kişinin çekingen tavırları seni biraz huzursuz edebilir. Belki de onunla daha fazla vakit geçirmek, daha fazla konuşmak istersin. Ancak bugün, bu konuda adım atman gereken bir gün değil.

Ona hislerini anlaması, belki de kendi hislerini keşfetmesi için biraz alan tanı. İçindeki aşkın sesini duyması için sessizliği seç, onun adım atmasını bekle. Kendine güven ve sabırlı ol. Unutma ki, her şey zamanı geldiğinde, en doğru şekilde yerli yerine oturacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…