19 Nisan Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün tempoyu biraz düşürebilirsin. İş ve eğitim hayatında başarıyı çoğu zaman yaşamının merkezine koysan da bu kez işler değişebilir. Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle birlikte kariyer ve gelişim hedeflerinden biraz uzaklaşabilirsin. İşine devam etsen dahi sakin, huzurlu ve verimli bir düzen oluşturarak dingin bir düzen yaratabilirsin.

Tam da bu noktada rakiplerin geri çekildiğini sanabilir. Lakin bu sadece bir soluklanma... Güneş'teki hareketlilikle bir durulma ve dinlenip yoluna devam etme süreci olacaktır. Zira temponun düşük olmasını uzun vadede kabul edeceğini sanmıyoruz.

Tabii bu aşamada yönünü ilişkilerine çevirebilirsin. Sabit fikirli davranışlar, yanlışa yönelme ve inatlaşmalar seni gerebilir. Eleştiri okların da partnerine dönebilir. Aman ha bu aralar aşk hayatında biraz gerilim söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...