9 Temmuz Çarşamba Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, aşk hayatında bugün, belki de kalbinin kapılarını uzun süredir sıkı sıkıya kapalı tuttuğun birine açmanın tam zamanı. Uzun zamandır hislerini derinlerde saklayan bir kişi, bugün sana beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Belki de bu, bir kahve molası sırasında, belki de günün sonunda bir telefon konuşmasıyla olabilir.

Bir an gelir ve hayatının akışını değiştirecek bir kişiyle daha da yakınlaşırsın. Bu yakınlaşma, belki de bir gülümseme, belki de bir el hareketiyle olur. Ancak ne olursa olsun, bu anı ömür boyu unutamazsın. Ve işte o an gelir! Bugün, belki de hayatının en tatlı sürprizini yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...