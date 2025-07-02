3 Temmuz Perşembe Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Ay ve Güneş arasında bir kare oluşumu gözlemleyeceğiz. Bu enerji, romantik hayatında daha derin bir anlam arayışına itecek seni. Ancak, bu derinliklerin peşinde koşarken, bugün belki de istediğin net sonuçları elde etme konusunda biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsin.

Sezgilerin bugün adeta bir radar gibi çalışıyor, ancak karar vermek için belki de biraz daha zamana ihtiyacın var. Bu süreçte, dikkatini karşındaki kişiyi çözmeye çalışmaktan ziyade kendini anlamaya odaklamak daha faydalı olabilir. Kendi iç sesini dinlemek, belki de tüm sorularına yanıt verebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…