8 Haziran Pazar Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kalbinden geçenleri dış dünyaya aktarma konusunda biraz zorluk çekebilirsin. Duygularını ifade etmek için çokça çırpınsan da karşındaki kişinin sessizliği seni biraz zorlayabilir, hatta belki de sınayabilir.

Ama unutmayın ki, bazen en kalıcı ve en güçlü bağlar, sözlerle değil, sessizce anlaşılan duygularla oluşur. Belki de karşındaki kişi, senin söylemek istediklerini zaten anlıyordur. Yani bu sessizlik, aslında bir anlayışın ve bağın en net göstergesidir. İşte bu aşkınıza güç katabilir ve partnerinle arandaki bağı anbean kuvvetlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…