7 Temmuz Pazartesi Balık Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, gökyüzündeki hareketlilik senin için de bazı sürprizler barındırıyor. Bugün, Uranüs'ün İkizler burcuna ilerlemeye başlamasıyla birlikte, ev, yuva ve aile kavramlarına dair bazı değişikliklerin kapını çalabileceğini söyleyebiliriz. Bu durum, klasik düşüncelerin dışına çıkmayı gerektirecek, belki de alışılmışın dışında durumlarla karşılaşmanı sağlayacak.

Belki de evini taşımayı düşünüyorsun, belki de evinde dijital bir dönüşüm yapmayı planlıyorsun. Ya da aile bireylerinle birlikte online bir iş kurmayı düşünmek gibi sıra dışı fikirler aklına gelebilir. Kim bilir, belki de evinin salonunda bir home office kurmayı düşünüyorsun veya ailenle birlikte bir e-ticaret sitesi açmayı planlıyorsun. İşte tam da bu yüzden, Uranüs'ün İkizler burcuna ilerlemesi senin için yeni fırsatlar ve yeni bakış açıları anlamına geliyor.

Öte yandan bugün, belki de beklenmedik bir teklif alabilirsin. Bu teklif, seni hem içsel hem de fiziksel olarak başka bir ortama taşıyabilir. Belki yeni bir ev, belki yeni bir iş, belki de tamamen yeni bir yaşam tarzı... Kim bilir? Belki de hayatının aşkıyla tanışacak, belki de hayalini kurduğun iş teklifini alacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…