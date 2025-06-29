30 Haziran Pazartesi Balık Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kendini bir dizi derin ve güçlü dönüşüm süreçlerinin merkezinde bulabilirsin. Çünkü Satürn retrosu, burcunda geri dönüşe geçiyor ve bu, senin için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bu haftaya, sağlam bir ruh haliyle ve enerji dolu bir şekilde giriş yapıyorsun. Yeni enerjiler ve heyecanlar, hayatında bir değişim rüzgarı estiriyor gibi görünüyor. Bu, tam da sezgilerin ve planların bir araya geldiği, bir uyum içinde hareket ettiğin bir dönem.

Geçmişte kendine koyduğun sınırlamaları, belki de kendini korumak adına çizdiğin çizgileri yeniden değerlendirmenin tam zamanı. Kariyerini ilgilendiren bir konuda, daha önce çekindiğin bir fırsatı, bu kez daha bilinçli ve olgun bir bakış açısıyla ele alabilirsin. Kim bilir, belki de bu fırsat, senin için yeni bir kapı açacak ve hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Bu süreçte, içindeki gücü ve cesareti keşfetme fırsatı bulabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…