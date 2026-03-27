Sevgili Balık, aşk hayatında bazı duygusal dalgalanmalar yaşanacak ve bu durum seni biraz huzursuz edebilir. Ancak unutma ki her şeyin bir sebebi vardır ve belki de bu, daha iyi bir yola yönelmen için gereklidir.

Bekar bir Balık burcuysan ve kalbinde birine karşı gizli bir aşk besliyorsan, bugün tüm duyguların kabına sığmayıp taşabilir. Belki de uzun zamandır kendine bile itiraf etmekte zorlandığın bu duyguların, bugün açığa çıkması an meselesi. Bu durum seni biraz korkutabilir ama unutma, aşk cesaret ister. Belki de platonik olarak başlayan bu aşk, gerçeğe dönüşme potansiyeli taşıyor.

Ancak bir ilişkin varsa ve bugün karşılaşacağın bir kriz, partnerinle aranı açabilir. Belki de kalbinin bir başkasına kaydığını fark edeceksin ya da duygusal çözülme ile sevginin bittiğini anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…