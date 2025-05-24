25 Mayıs Pazar Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için kariyer alanında önemli bir gün. İçinde bir ses, hayallerini sürekli olarak ertelediğin bu konuda artık harekete geçmen gerektiğini fısıldıyor. Satürn'ün burcundan çıkışı, bu konuda daha fazla harekete geçmeye teşvik ediyor seni. Kendini daha fazla geri çekme, çünkü şimdi hayallerini gerçekleştirme zamanı.

Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu ise, belki de hiç düşünmediğin bir alanda, belki de dijital ya da sanatsal bir alanda sana yepyeni bir yol çiziyor olabilir. Bu yolda ilerlemek için ise gereken tek şey, güçlü bir ilk adım atmak!

Gelelim aşk hayatına! Bugün, duygularınla sezgilerin tam bir uyum içinde. İçinden gelen dürtülere kulak verdiğinde, yanılmaman adeta garanti. Bugün, belki de bir ilişkinin başladığı ya da farklı bir aşamaya geçtiği bir gün olabilir. Bugün, hem içsel hem dışsal olarak yenilenme fırsatı buluyorsun. Kendini daha iyi hissetmek, daha enerjik olmak için bu fırsatı değerlendir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...