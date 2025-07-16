17 Temmuz Perşembe Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında nostaljik bir rüzgar esecek. 'Eski bir duygunun geri dönüşü' teması, bugünün aşk atmosferini belirleyecek. Merkür'ün durağanlaşma sürecine girmesi, seni duygusal bir kararsızlıkla baş başa bırakabilir. Kalbini tamamen açıp duygusal risklere mi gireceksin, yoksa kalbini bir zırhın ardına mı saklayacaksın? İşte bugünün en büyük sorusu bu olacak.

İşte tam da bu noktada cevaplarını dışarıda aramak yerine, kendi iç dünyanda bulabilirsin. Kendine biraz zaman ayır, sessiz bir köşede otur ve kalbinin fısıltısını dinle. Belki de tüm cevaplar, kalbinin derinliklerinde saklıdır. Bu arada unutma ki sen her zorluğun üstesinden gelebilecek bir güce sahipsin. Kendinize olan inancınızı asla kaybetme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…