12 Temmuz Cumartesi Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, romantizmin zirvesine ulaşmış durumda. İçindeki sevgi dalgaları, bir okyanusun sınırsız genişliği gibi taşmak üzere. Bugün, duygusal yoğunluğunun doruklarına çıktığın bu özel günde, sevdiklerine karşı hislerini ifade etmekten kaçınma. Belki de karşındaki kişi, bu duygusal itirafı bekliyor olabilir.

Aşkı büyütmek, bir çiçeği sulamak gibi hassas ve özenli bir iş. Eğer kalbindeki aşkın büyümesini istiyorsan, hissettiklerini kelimelere dökmen yeterli olacak. Kalbinin ritmini, sevginin melodisini oluşturan kelimelere dök. Aşk dolu sözcüklerin, sevdiğinin kalbinde yankılanacak ve aranızdaki bağı daha da güçlendirecek.

Unutma, bazen en güçlü ifade şekli, kalbinden geçenleri olduğu gibi aktarmaktır. Kalbinin sesini dinle ve onunla konuş. Sevgi dolu, romantik Balık burcu, bugün aşkı ve sevgiyi kelimelere dökme günün. Bu özel günün tadını çıkar ve sevdiklerine olan duygularını cesurca ifade et.