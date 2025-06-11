12 Haziran Perşembe Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kariyerinle ilgili bir konuda önemli bir karar aşamasında olduğunu fark edebilirsin. Merkür ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle aslında bir süredir beklemekte olan bir iş teklifiyle karşı karşıya kalabilirsin. Bu geç kalmış teklif ya da kariyerinin seyrini kökünden değiştirecek gelişme ile hayallerin gerçeğe dönüşebilir.

Daha da önemlisi bugüne dek 'Keşke olsa' dediğin ne varsa ulaşmanın hazzıyla kendine yeni hedefler de belirleyebilirsin. Bir yandan başarının hazzı bir yandan da harekete geçme enerjisi ile dolarak geleceğini yönetebilirsin.

Aşk hayatında ise, kendini sakladığın ve kaçtığın bazı noktalar bugün gözler önüne serilebilir. Belki de ilişkindeki belirsizlikler, bugüne kadar seni içten içe yoruyordu. Bu durumda, ne hissettiğini tam anlamıyla anlamak ve iç dünyanı dinlemek için biraz sessiz kalmak, atman gereken ilk adım olabilir. Böylece kendini dinleyip, hislerini anlayabilir ve bu belirsizlikleri çözüme kavuşturarak huzur dolabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…