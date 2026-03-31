Astroloji chevron-right-grey Nisan Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Nisan 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.03.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının Nisan ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Nisan ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ay Güneş'in Koç burcuna geçişiyle kalbin ve omurgan şifa merkezi olacak. Kalp çakranı açan meditasyonlar yaşama sevincini iki katına çıkaracak. Bu pratikler, bedenini ve ruhunu birleştirerek seni daha güçlü ve daha pozitif bir hale getirecek.

Tabii bir yandan da sırtındaki ağır sorumluluk yükleri, Mars'ın ateşiyle adeta eriyip gidecek. İşte bu enerji, bedensel ritmini doğanın döngüsüyle eşleyen bir senkronizasyon sürecini beraberinde getirecek. Böylece sadece kalp çakran değil, tüm bedenin şifa bulacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

