Sevgili Aslan, bu ay vizyonunu paraya dönüştürme ve uluslararası arenada varlığını gösterme şansı bulacaksın. Özellikle de akademik çalışmalarının veya medya bağlantılı işlerinin meyvelerini toplamaya başlayacaksın Nisan ayında! Tabii bunun için bir süredir hayalini kurduğun büyük adımı atıp kariyerinde güç ve para kazanmaya da odaklanmalısın.

Bu arada Nisan'ın 17'sinde gerçekleşecek olan Yeni Ay, sana ilham vermeye hazırlanıyor. Bu yeni bir ortaklık sözleşmesine imza atman için mükemmel bir fırsat. Ayın sonlarına doğru ise Uranüs'ün burç değiştirmesiyle, küresel projelerin ve kariyerindeki ani çıkışların hız kazanacak. Yani sana başarı vadeden iş süreçleri hızlanacak. İşte bu hıza ayak uydurmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün kavuşumu altında, partnerinin sana sunduğu imkanlar artarken, başka birine duyduğun anlık merak büyük bir sadakat sınavına dönüşebilir. Arka planda dönen entrikalar ve gizli hayranlar, ilişkinde tansiyonu yükseltse de caziben tüm sorunların üstesinden gelecektir. Ama eğer bekarsan, lüks bir etkinlikte tanışacağın biriyle yıldırım aşkına tutulabilir ve tüm hayatını değiştirecek bir karar alabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…