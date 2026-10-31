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Aslan Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Burcunda kavuşan Mars ve Jüpiter enerjini yükseltiyor, fakat kalbini ve sırtını zorlamamalısın; ayın ortasında yoğun bir antrenmana başlamadan önce ısınmaya dikkat et. Dördüncü evde bulunan retro Merkür ayın başında göğüs ve mide çevresinde yanma hissi doğurabilir; baharatlı ve ağır yemekleri azalt. Üçüncü evinde yön değiştiren Venüs omuz ve kol bölgesinde gerginliği hafifletiyor. İkizler Dolunayı on birinci evinde sosyal yorgunluğunu artırabilir, kalabalıktan arada uzak dur. Dokuzuncu evindeki Satürn ve Neptün kalçada ve bacak arkasında gerginlik bırakabilir. Ay sonunda Mars Başak'a geçince bağırsak düzenine özen göstermen gerekiyor. Uykunu düzenli tut. Ağır kaldırma ve ani hareketlerden kaçın. Güne esneyerek başlamak kalbine ve sırtına iyi gelir.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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