Burcunda kavuşan Mars ve Jüpiter enerjini yükseltiyor, fakat kalbini ve sırtını zorlamamalısın; ayın ortasında yoğun bir antrenmana başlamadan önce ısınmaya dikkat et. Dördüncü evde bulunan retro Merkür ayın başında göğüs ve mide çevresinde yanma hissi doğurabilir; baharatlı ve ağır yemekleri azalt. Üçüncü evinde yön değiştiren Venüs omuz ve kol bölgesinde gerginliği hafifletiyor. İkizler Dolunayı on birinci evinde sosyal yorgunluğunu artırabilir, kalabalıktan arada uzak dur. Dokuzuncu evindeki Satürn ve Neptün kalçada ve bacak arkasında gerginlik bırakabilir. Ay sonunda Mars Başak'a geçince bağırsak düzenine özen göstermen gerekiyor. Uykunu düzenli tut. Ağır kaldırma ve ani hareketlerden kaçın. Güne esneyerek başlamak kalbine ve sırtına iyi gelir.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…