31 Mayıs Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün finansal dengende biraz dalgalanma yaşayabilirsin. Hatta, gelir ve giderlerin arasındaki dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin. Ama neyse ki bugünün sonunda bu konuda seni rahatlatacak bir çözüm mutlaka karşına çıkacak.

Hafta sonu belki de biraz daha tasarruflu olmayı düşünmelisin. Ancak bu, keyifli planlar yapmana engel olmasın. Tam aksine, daha ekonomik ama bir o kadar da mutlu edici planlar yapman, ruhunu besleyecektir. Doslarınla vakit geçir, doğayla baş başa kal ve huzuru bul! Sen rahatladıkça, finansal sorunlara ilişkin çözümlerin peşi sıra kapını çalacağını da göreceksin.

Aşk hayatında ise belki de artık özlem duyduğun ilgiyi görmek istiyorsun. Sevdiğin kişiden almak istediğin bu ilgiyi, canlandıracak olan ise senin sıcak ve samimi tavrın olabilir. Unutma, aşkta karşılıklı çaba ve ilgi önemlidir. Tabii eğer bekarsan, seni şımartan ve ilginin dozunu biraz fazla kaçıran kişiden kolayca etkilenebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...