Sevgili Aslan, hafta kariyerde bir kapanışı işaret eden dolunayla başlarken, zam ya da prim talebi için hazırlıklı bir e posta taslağı yazmak sana büyük avantaj sağlar. Burcundaki Mars ve Jüpiter cesaretini artırıyor, ama Güneş'in Plüton'la yaptığı gergin açısı konuşmanın güç mücadelesine dönüşmesine neden olabilir; rakamları ve katkılarını sakin bir listeyle anlat. Merkür geriye giderken sözleşme maddelerini onaylamadan önce güvendiğin birine göster. Yeni bir proje ya da ek görev önerisinin ücretini mutlaka baştan yazdır. Ay'ın hafta ortasında İkizler'e geçmesi ağ kurduğun kişilerden gelecek bir iş bağlantısını güçlendirir. Hafta sonu bir kursa kayıt düşünüyorsan fiyat araştırmasını bitir ama ödemeyi retro sonrasına bırak. Rakamları söylerken sesini yükseltmeden net kalmak saygını artırır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…