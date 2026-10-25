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Aslan Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, hafta kariyerde bir kapanışı işaret eden dolunayla başlarken, zam ya da prim talebi için hazırlıklı bir e posta taslağı yazmak sana büyük avantaj sağlar. Burcundaki Mars ve Jüpiter cesaretini artırıyor, ama Güneş'in Plüton'la yaptığı gergin açısı konuşmanın güç mücadelesine dönüşmesine neden olabilir; rakamları ve katkılarını sakin bir listeyle anlat. Merkür geriye giderken sözleşme maddelerini onaylamadan önce güvendiğin birine göster. Yeni bir proje ya da ek görev önerisinin ücretini mutlaka baştan yazdır. Ay'ın hafta ortasında İkizler'e geçmesi ağ kurduğun kişilerden gelecek bir iş bağlantısını güçlendirir. Hafta sonu bir kursa kayıt düşünüyorsan fiyat araştırmasını bitir ama ödemeyi retro sonrasına bırak. Rakamları söylerken sesini yükseltmeden net kalmak saygını artırır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Aslan burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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