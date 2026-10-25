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Aslan Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, hafta başında dolunay kariyer alanında bir döneme nokta koymanı ve emeğinin karşılığını talep etmeni destekliyor. Mars ve Jüpiter burcunda durduğu için özgüvenin yüksek, ancak Güneş ile Plüton arasındaki gerilimli açı kimin sözünün geçtiğini sorgulatan bir sınav getirebilir. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesi sosyal çevreni hareketlendiriyor ve yeni bir bağlantı fırsatı doğuruyor.

Maddi olarak maaş, prim ya da yeni bir görev karşılığı ücret konusunu haftanın ilk yarısında netleştirmek mümkün. Merkür retrosu yüzünden sözleşmeleri imzadan önce bir yakınına okutmak seni olası tuzaklardan korur.

Gelelim aşka. Plüton'un yedinci evine kuruduğu açı, ilişkide kontrol ile özgürlük dengesini sorgulatabilir. Partnerinle önemli bir kararı birlikte vermek aranızdaki güveni pekiştirir. Bekar Aslan ise iş çevresinden gelen sıcak bir ilgiye cesaretle karşılık verebilir, yeter ki karşı tarafın temposuna saygı göstersin; hafta sonunu ev ortamında dinlenerek kapatmalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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