19 Temmuz Cumartesi Aslan Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, görünen o ki bugünün enerjisi, Merkür'ün geri hareketinin etkisi altında. Bu durum, genelde karmaşık bir dönem olarak bilinir ama her durumda bir fırsat yatar, değil mi? Bu yüzden bugün, ortaklıklar ve finansal iş birlikleri üzerinde yoğunlaşabilirsin.

Eski iş arkadaşlarınla bir kahve içmek, belki de geçmişte birlikte başladığın ama tamamlayamadığın bir projeyi yeniden ele almak için ideal bir zaman dilimi olabilir. Kim bilir, belki de eski dostlar eski günleri yad etmek için en iyi seçenektir.

Ancak, bu dönem aynı zamanda bir uyarıyı da beraberinde getiriyor. Yeni bir iş ortaklığına adım atmak veya büyük maddi kararlar almak için bugün pek de uygun bir gün olmayabilir. Yani, yeni bir iş fikriyle kapınızı çalan eski bir dostunuz varsa, ona 'Biraz beklemeliyiz' demekte fayda var.

Bu dönem aynı zamanda, eski muhasebe kayıtlarını gözden geçirmek, ödemelerini kontrol etmek veya belki de unuttuğun sözleşmeleri tekrar değerlendirmek için oldukça verimli bir zaman dilimi olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…