19 Haziran Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün enerji dolu bedeninin içinde bir yerlerde, 'Ben bir ışığım, parlamalıyım!' diye içten içe bir haykırış duyabilirsin. Ancak, bu coşkulu enerjiye rağmen, iç sesinin sizi biraz durup dinlenmeye çağırdığını hissedebilirsin.

Kalbinin ritmi, bugün sadece duygusal anlamda değil, fiziksel anlamda da önem kazanıyor. Hızlı ve yoğun tempoda geçen hayatında, kalbinin ritmini dinlemeyi unutma. Belki de bugün, hızlı tempoyu bir kenara bırakıp kaliteli bir mola vermenin zamanı gelmiştir. Kendine biraz zaman ayır, bir kitap oku ya da sakin bir müzik eşliğinde bir fincan kahve keyfi yap.

Unutma ki hareket etmek, başarmak ve ilerlemek kadar dinlenmek de hayatın bir parçasıdır. Hadi sağlığın için kısa bir mola ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...