Sevgili Aslan, ev ve aile giderleriyle ortak parasal sorumlulukları aynı anda gündeme getiren Venüs ve Plüton karesi hafta başında kendini gösteriyor; dördüncü evine geçen Güneş kira, aidat ve onarım masraflarını öne çıkarıyor. Birlikte karar verdiğin bir harcamada payını açıkça konuşmak ilk günlerde huzur verir. Merkür geri adım atmadan tamir ya da yenileme için yazılı teklif toplamak seni korur. Büyük bir ev alışverişini ertelemek, faturalarını sıraya koymak ve sabit giderlerini listelemek de bütçeni dengeler. Taksit sayısı uzun teklifleri toplam tutarla kıyasla. Aldığın bir hizmetin faturasını saklamak ve garanti belgelerini tek yerde toplamak ileride işine yarar. Birikim için haftalık küçük bir tutar ayırmak ve gereksiz abonelikleri kapatmak da yerinde olur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…