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Aslan Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ev ve aile giderleriyle ortak parasal sorumlulukları aynı anda gündeme getiren Venüs ve Plüton karesi hafta başında kendini gösteriyor; dördüncü evine geçen Güneş kira, aidat ve onarım masraflarını öne çıkarıyor. Birlikte karar verdiğin bir harcamada payını açıkça konuşmak ilk günlerde huzur verir. Merkür geri adım atmadan tamir ya da yenileme için yazılı teklif toplamak seni korur. Büyük bir ev alışverişini ertelemek, faturalarını sıraya koymak ve sabit giderlerini listelemek de bütçeni dengeler. Taksit sayısı uzun teklifleri toplam tutarla kıyasla. Aldığın bir hizmetin faturasını saklamak ve garanti belgelerini tek yerde toplamak ileride işine yarar. Birikim için haftalık küçük bir tutar ayırmak ve gereksiz abonelikleri kapatmak da yerinde olur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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