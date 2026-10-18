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Aslan Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 19 Ekim - 25 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ekim - 25 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta ev ve aile alanındaki bir beklenti, ilişkiler evindeki dönüşüm baskısıyla karşı karşıya geliyor; Venüs ile Plüton'un karesi bir yakınının ya da partnerinin yeni talebiyle evdeki düzeni yeniden gözden geçirmeni isteyebilir. Ay'ın ortak kaynaklar alanına geçtiği hafta ortası hassasiyetin arttığı bir dönem, bu yüzden sözlerini seçmek gerekiyor.

Maddi olarak ev ve aile alanına yerleşen Güneş emlak, kira ve aile harcamalarını öne çıkarıyor. Merkür'ün geri adım atmasından önce tamir, taşınma ya da kira konusunda yazılı teklif almak seni korur. Mutfak ve fatura gibi sabit giderlerini listelemek de rahatlatır.

Gelelim aşka. Hafta sonunda Terazi'ye geri dönen Venüs üçüncü evde kelimeleri hafifletiyor; ilişkin varsa yazılı bir mesaj bile aranızdaki mesafeyi azaltır. Bekar Aslan ise yakın bir arkadaşın önerdiği tanışmaya açık kalabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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