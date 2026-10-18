Sevgili Koç, hafta henüz başlarken Akrep'teki retro Venüs ile Kova'daki Plüton kare kuruyor ve arkadaş çevrendeki bir grup kararını, ortak paraya dair eski bir beklentiyle yüzleştiriyor. Kimin ne kadar katkı yapacağı ya da kime ne kadar güvenebileceğin gibi sorular hafta ortasına kadar netleşmek isteyecek. Acele yanıt vermek yerine notlarını toplayıp sakin bir konuşma planlamak seni korur.

Maddi olarak Akrep mevsiminin başlaması, yani Güneş'in sekizinci evine geçmesi borç, kredi ve paylaşılan harcamaları gün yüzüne çıkarıyor. Hafta sonu devreye girecek Merkür retrosuna kadar sözleşme ve taksit koşullarını yazılı hâle getir. Yeni bir yatırım kararını ise retro dönemi geçince vermek akıllıca.

Gelelim aşka. Hafta sonundaki Güneş ve Venüs buluşması ilişkideki ortak geleceği konuşmak için güçlü bir zemin hazırlıyor, yine de ilişkin varsa geçmişteki bir konuyu yeniden açmak yerine şimdiki ihtiyacını anlatman daha verimli. Bekar Koç ise arkadaş çevresinde tanıştığı birine acele etmeden yaklaşmalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…