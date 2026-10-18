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Koç Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 19 Ekim - 25 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ekim - 25 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, hafta henüz başlarken Akrep'teki retro Venüs ile Kova'daki Plüton kare kuruyor ve arkadaş çevrendeki bir grup kararını, ortak paraya dair eski bir beklentiyle yüzleştiriyor. Kimin ne kadar katkı yapacağı ya da kime ne kadar güvenebileceğin gibi sorular hafta ortasına kadar netleşmek isteyecek. Acele yanıt vermek yerine notlarını toplayıp sakin bir konuşma planlamak seni korur.

Maddi olarak Akrep mevsiminin başlaması, yani Güneş'in sekizinci evine geçmesi borç, kredi ve paylaşılan harcamaları gün yüzüne çıkarıyor. Hafta sonu devreye girecek Merkür retrosuna kadar sözleşme ve taksit koşullarını yazılı hâle getir. Yeni bir yatırım kararını ise retro dönemi geçince vermek akıllıca.

Gelelim aşka. Hafta sonundaki Güneş ve Venüs buluşması ilişkideki ortak geleceği konuşmak için güçlü bir zemin hazırlıyor, yine de ilişkin varsa geçmişteki bir konuyu yeniden açmak yerine şimdiki ihtiyacını anlatman daha verimli. Bekar Koç ise arkadaş çevresinde tanıştığı birine acele etmeden yaklaşmalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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