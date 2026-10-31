Burcundaki Merkür ayın başında para konuşmalarında kelimelerini dikkatle seçmeni istiyor; ayın ortasında ileri harekete döndüğünde zihnin netleşiyor. Onuncu evinde kavuşan Mars ve Jüpiter zam, terfi ya da yeni bir iş teklifi için güçlü bir destek veriyor. On ikinci evindeki Venüs gizli kalan küçük harcamaları fark ettiriyor; ayın ortasından sonra bu konu rahatlıyor. Güneş ve Jüpiter karesi abartılı bir yatırım fikrini cazip gösterebilir. Yeniay ay başında para ve değer duygunu yeniden tanımlıyor. İkizler Dolunayı ortak para ve kredi konularında bir sonuç getirebilir. Aboneliklerini sırala ve aylık bir birikim miktarı belirle. Rakamları yazılı teyit etmek yanlış anlamaları önler. Her ay sabit bir tutarı kenara ayırmak zihnini rahatlatır.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…