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Akrep Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Burcundaki Merkür ayın başında para konuşmalarında kelimelerini dikkatle seçmeni istiyor; ayın ortasında ileri harekete döndüğünde zihnin netleşiyor. Onuncu evinde kavuşan Mars ve Jüpiter zam, terfi ya da yeni bir iş teklifi için güçlü bir destek veriyor. On ikinci evindeki Venüs gizli kalan küçük harcamaları fark ettiriyor; ayın ortasından sonra bu konu rahatlıyor. Güneş ve Jüpiter karesi abartılı bir yatırım fikrini cazip gösterebilir. Yeniay ay başında para ve değer duygunu yeniden tanımlıyor. İkizler Dolunayı ortak para ve kredi konularında bir sonuç getirebilir. Aboneliklerini sırala ve aylık bir birikim miktarı belirle. Rakamları yazılı teyit etmek yanlış anlamaları önler. Her ay sabit bir tutarı kenara ayırmak zihnini rahatlatır.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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