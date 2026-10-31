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Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?
İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları
Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları
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