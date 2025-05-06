7 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Venüs ve Plüton, bugün birlikte hareket ederek maddi konulara dair büyük bir farkındalık getiriyorlar. Bu ikilinin altmışlığı, para konularında yeni bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Gelirlerini yeniden düzenleme ve kaynaklarını daha verimli kullanma zamanı geldi çattı. Bu durum, belki de hayatının en güçlü maddi adımını atmanı sağlayabilir.

Tam da bu noktada attığın adımların seni uzun vadede daha güvenli bir zemine taşıyacağını söylemeliyiz. Maddi açıdan seni rahatlatacak olan bu süreç geleceğini de garantileyecek, bu yüzden harekete geçmeli ve hatta durmamalısın!

Bugün sadece finansal konularda değil, aşk hayatında da bazı hareketlilikler olacak. Merkür ve Chiron'un kavuşumu, duygusal hassasiyetlerini tetikleyebilir. Sevdiğin kişiyle arandaki geçmişe dair bir kırgınlık tekrar gündeme gelebilir. Yıkıcı olmak yerine iyileştirici olacak konuşmalarla geçmiş geride kalabilir. Anlaşılan eskiyi unutup affedecek ve O'ndan vazgeçmeyeceksin. O zaman hadi 'Ex'ten next olur mu?' görelim! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...