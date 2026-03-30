Sevgili Akrep, bugün gökyüzünün sana sunduğu mesajlar biraz daha basit ve sade bir yaşam tarzına yönelmen gerektiği yönünde. Bekar bir Akrep burcuysan, bugün aşk hayatlarında belki de biraz daha gerçekçi olmanın zamanı geldiğini düşünmeye başlayabilirsin. Hayalperest bir aşk yerine, ayakları yere sağlam basan ve gerçekçi bir aşk hayal etmek, belki de hayatının aşkını bulmana yardımcı olabilir.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugünün mesajı, ilişkindeki küçük sorunları büyütmekten kaçınmak ve onları olduğu gibi kabul etmek olabilir. Her ilişkide ufak tefek sorunlar olabilir, ancak bu sorunları büyütüp dağ yapmak yerine, onları olduğu gibi kabul edip üzerine gitmeyi dene. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…