Sevgili Akrep, bugün aşka bakış açında yaşanan değişimler kalbinin kapılarını yepyeni hislere açabilir. Eski duygular yerini korusa dahi yaşanan her şeyi farklı pencereden görmeye başlıyorsun. Ruhsal bir yenilenme süreci içindesin.

Eğer beraberliğin varsa, duygularda süreklilik devam etse dahi bakış açın tamamen değişiyor. İlişkindeki detayları farklı pencereden değerlendirmek bağını tazeleyecektir. Partnerini yeniden keşfetmek sevgine yeni derinlik katacaktır. Tabii bekarsan, karşına çıkan insanları analiz ederken sadece karanlık taraflarına odaklanmamalısın. İnsanların içindeki ışığı görmeye çalıştığında kalbine giren adayların sayısı artacaktır. Gizemli tavrını biraz esneterek samimiyete alan tanımak ruhuna iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...