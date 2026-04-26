Sevgili Akrep, bugün duygusal paylaşımlarında güven ihtiyacının her şeyin önüne geçtiği bir süreçten geçiyorsun. Karşındaki insanın karakterine ve sadakatine olan inancın bağlarının gücünü belirleyecektir. Yüzeysel heyecanlar yerine seni gerçekten güvende hissettirecek derinliğin peşine düşeceksin.

İlişkisi olan bir Akrep burcu isen partnerinle arandaki sadakat bağının ne kadar kuvvetli olduğunu hissetmek sana gerçek huzuru verecektir. Ama bekarsan, karakteri sağlam ve güven veren birinin arayışına girerek yeni bir sayfa açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...