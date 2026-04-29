Sevgili Akrep, bugün Ay ve Jüpiter etkisiyle yoğun bir etkileşimin büyüdüğü ancak yönünün henüz tam olarak sabitlenmediği bir atmosferdesin. Duygularını her zamankinden daha coşkulu hissedebilirsin; fakat bu yoğunluğun kalıcılığını sorgulamak seni duygusal risklerden koruyacaktır.

Eğer bir beraberliğin varsa, partnerinle arandaki çekimin artması heyecan verse de dengeleri korumak adına sakinliğini muhafaza etmelisin. Bekar bir Akrep isen, karşına çıkan insanın yaydığı enerjiye kapılarak durumu olduğundan daha kesin bir bağ gibi görme eğiliminden kaçınmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…