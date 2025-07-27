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28 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

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28 Temmuz 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

28 Temmuz Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, yeni haftaya enerji ve coşkuyla başlamaya ne dersin? Gökyüzünün iki büyük gücü Ay ve Mars, bu hafta birleşiyor ve bu birleşim, aşk hayatında duygusal bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu dönem, belki de uzun zamandır partnerinle konuşmadığın, belki de birbirinize itiraf etmekte zorlandığınız duyguların açığa çıkacağı bir dönem olabilir.

Eğer ilişkisi olmayan bir Akrep burcuysan, bu dönemde beklenmedik bir yakınlaşma seni bekliyor olabilir. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o kişiyle karşılaşabilir, belki de hiç beklemediğin bir anda kalbinin kapıları çalınabilir.

Aşk hayatında bu dönemde hem iyileşme hem de fedakarlık bir arada olacak. Bu süreci en iyi şekilde değerlendir, gerçek duygularınla mutluluğa sarıl ve aşkın gücünü hisset. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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