24 Temmuz Perşembe Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz daha özel bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün en ışıltılı yıldızı olan Aslan burcunda meydana gelen Yeni Ay, aşk hayatında seni biraz daha ön plana çıkarabilir. Toplum önünde parlamak, dikkatleri üzerine çekmek ve beğenilmek senin için önemli olabilir.

Belki de, sosyal statüsü seninkinden farklı olan biriyle yakınlaşma fırsatı bulabilirsin. Bu kişiyle olan ilişkin, belki de beklediğinden daha ciddi bir hal alabilir. Bu dönemde, ilişkinin ciddiyetini sevdiklerinle paylaşma, duygularını açıklama ve belki de bu ilişkiyi bir adım ileri taşıma gibi konular gündemini meşgul edebilir.

Görünen o ki, bu dönemde aşk hayatında yaşanacak gelişmeler, seni hem heyecanlandıracak hem de duygusal anlamda tatmin edecek. Belki de bu dönemde, evlilik yolunda en net adımları atmaya başlıyorsundur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…