18 Temmuz Cuma Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iç dünyanda derinlerde, belki de senin bile tam olarak farkında olmadığın bir değişim rüzgarı esiyor. Bu rüzgar, son derece hafif ve yumuşak, ancak etkisi oldukça derin. Gökyüzündeki yıldızların dansı, Merkür ile Venüs'ün altmışlık pozisyonu, aşk hayatında duygusal bir yoğunluk yaratıyor. Bu yoğunluk, belki de biraz fazla gelebilir, ancak ifade biçimin nazik ve anlayışlı olacak.

Partnerinle daha derin bir sohbet etmek, belki de bir anıyı paylaşmak ya da geçmişle ilgili tatlı bir konuşma yapmak, sizi birbirinize daha da yakınlaştırabilir. Bu, belki de uzun zamandır kaçtığın bir konuşma olabilir. Ancak bugün, bu konuşmayı yapmak için mükemmel bir gün.

Eğer yalnızsan, eski bir aşktan gelen bir haber ya da tanıdık biriyle yeni bir enerji yakalama ihtimalin var. Belki de eski bir aşk, belki de uzun zamandır görmediğin bir arkadaş... Kim bilir? Bugün, aşkın geçmişiyle gelecek birleşiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…