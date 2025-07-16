17 Temmuz Perşembe Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde Merkür'ün durağanlaşmasıyla birlikte aşk hayatında derinlemesine bağlar kurmayı arzuladığını hissediyoruz. Bu aşamda, artan duyguların ve güçlü arzularına rağmen, karşı tarafın hâlâ yüzeyde yüzüyor olması seni sabırsızlandırabilir. Ancak, belki de biraz daha beklemen gerekiyor. Unutma ki bazı duygular zamanla olgunlaşır ve kendini göstermeye başlar. Bu süreçte yapman gereken, sabırla beklemek ve duyguların konuşmasına izin vermek.

Eğer yeterince beklediğini düşünüyor ve sabrının tükendiğini hissediyorsan, belki de ayrılık için cesaret toplamanın da zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…